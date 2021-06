Wejo kooperiert mit Microsoft, Palantir Technologies und Sompo Holdings, um die Zukunft der Daten aus vernetzten Fahrzeugen zu revolutionieren

Direkt im Anschluss an eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Virtuoso Acquisition Corp. (NASDAQ:VOSO) („Virtuoso“) im Zuge einer Transaktion, die voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen wird, gab Wejo Limited („Wejo“), ein weltweit führender Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen, heute eine Partnerschaft mit den Branchenführern Microsoft (NASDAQ: MSFT) („Microsoft“), Palantir (NYSE: PLTR) und Sompo Holdings (TYO: 8630) („Sompo“) bekannt. Das Ziel dieser Kooperation lautet, zukunftsweisende Anwendungen von Daten aus vernetzten Fahrzeugen auf globaler Ebene voranzutreiben. Durch die Kombination ihrer strategischen Partnerschaften und Investitionen wollen die Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Wejos Vision übernehmen. Wejo arbeitet an der Entwicklung eines herstellerunabhängigen Industriestandards für Daten aus vernetzten Fahrzeugen, der neue Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Marktsegmenten wie beispielsweise Automobil, Smart City, Flotte, Versicherung, Mobilität und Zahlungen schaffen und gleichzeitig das Leben der Menschen rund um den Globus bereichern soll.

Tiefe und Breite der Wejo-Daten in Kombination mit der Leistungsfähigkeit und dem Datenschutz von Microsoft Azure

Wejo ist eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um das Nutzenpotenzial der Daten aus vernetzten Fahrzeugen in den kommerziellen Sektor zu integrieren und das Mobility Intelligence Portfolio von Wejo zu bereichern. Im Rahmen der neuen Vereinbarung baut Wejo sein Spektrum an Daten- und Intelligence-Lösungen auf der Microsoft Azure Cloud-Plattform auf. Durch Bündelung ihrer Kräfte wollen die beiden Organisationen das Potenzial der Daten aus vernetzten Fahrzeugen freisetzen und somit den Kunden auf breit angelegter Basis und branchenübergreifend einen höheren Mehrwert bieten, während gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit gewahrt werden. Neben dieser Partnerschaft existieren weitere langfristige Perspektiven, was die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen betrifft, darunter das Potenzial zur Integration von Wejo in die Datenplattform von Microsoft, einschließlich operativer Datenspeicher, Analytik, KI und maschinelles Lernen, Datenfreigabe, Data Governance und Business Intelligence.