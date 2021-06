Corona wird die erste mexikanische Marke, die einen Titanium Lion beim Cannes Lions International Festival of Creativity gewinnt

MEXIKO-STADT, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Heute wurde Corona als erste mexikanische Marke in der Geschichte des Cannes Lions International Festival of Creativity mit einem Titanium Lion ausgezeichnet, dank der Initiative „El clásico de la historia" („Der historische Klassiker"), die gemeinsam mit der Agentur We Believers entwickelt wurde.

Nach über 60 Tagen ohne Fußball im Land aufgrund der Pandemie brachte „El clásico de la historia" den Sport zurück zu Millionen mexikanischer Fans mit einem brandneuen Fußballspiel zwischen America und Chivas - den beiden größten Teams, mit der größten Fangemeinde und einer Rivalität, die über 70 Jahre zurückreicht - erstellt aus 70 Stunden historischem audiovisuellem Material von einem Team von mehr als 20 Editoren, die in der Lage waren, diese Aufnahmen in ein klassisches Spiel für Mexiko zu verwandeln, das meistgesehene mexikanische Spiel aller Zeiten.

In den Worten von Fabio Baracho, Vizepräsident für Marketing bei Grupo Modelo, „sind ikonische Marken diejenigen, die in schwierigen Zeiten aufstehen, die sich dafür einsetzen, zu zeigen, dass sie das Produkt oder die Dienstleistung sind, die die Extrameile gehen, um den Menschen Unterstützung zu bieten."

Alejandro Gershberg, der Marketingdirektor der Gruppe, sagte seinerseits: „In der Branche sind wir es gewohnt, über Impressionen, Konversation, Reichweite usw. zu sprechen. Und wir hatten all das, aber was wir als Marke von kreativer Arbeit erwarten, ist, das Geschäft zu stärken und Menschen zusammenzubringen; unser Umsatz ist um 54 % gestiegen, wir haben es geschafft, 30.000 Mitarbeiter in Arbeit zu halten und ganz Mexiko zu unterhalten."

Mit der 54-prozentigen Umsatzsteigerung im Vergleich zu einer normalen Fußballwoche und den Spenden von Marken wie Aeroméxico, Carl's Jr., Jumex und Nescafé durchbrach „El clásico de la historia" sowohl die Grenzen des Lockdown als auch die der Zeit, um ein Beispiel für das Miteinander, die Reaktivierung der Wirtschaft und die technologische Innovation zu geben, wobei die assoziierten Marken sogar auf den Plakatwänden der historischen Spiele erschienen, die für die Übertragung verwendet wurden.

„Diese Initiative war nicht nur die perfekte Lösung, um den Fußball zurück zu den Menschen zu bringen und in den schlimmsten Zeiten von Covid Umsatz zu generieren, sondern auch die Entstehung einer neuen Unterhaltungsplattform. Wir arbeiten bereits daran, es in anderen Märkten, mit anderen Sportarten und sogar in anderen Bereichen wie dem Kino auszubauen, indem wir einen Film aus hunderten von Filmen schneiden. Die Möglichkeiten sind endlos", sagt Gustavo Lauria, Mitbegründer und General Creative Director von We Believers.

Gegründet in Mexiko, ist Corona die führende Biermarke des Landes und das mexikanische Bier mit einer einzigartigen Klarheit, die ein Synonym für seine Qualität ist und es in jeder Ecke Mexikos und in über 180 Ländern auf der ganzen Welt leuchten lässt. Corona Extra wurde zum ersten Mal 1925 in der Modelo-Brauerei in Mexiko-Stadt hergestellt. Corona ist ein Pionier in der Bierindustrie, denn es war das erste Unternehmen, das eine durchsichtige Flasche verwendete, die seine Klarheit zur Schau stellt, die weltweit als Synonym für seine unübertroffene Qualität gilt.

