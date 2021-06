 QCT, Radisys und Intel liefern vRAN-Lösung für 5G

Der dedizierte Beschleuniger ACC100 von Intel vRAN zur Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der integrierten Lösung zur Bereitstellung latenzarmer und energieeffizienter Dienste mit der Möglichkeit, die Kapazität je nach Volumen des Echtzeit-Verkehrs flexibel zu erhöhen oder zu verringern. Intels 5G-optimierter Netzwerkadapter, Codename Westport Channel, ist ebenfalls für eine genaue Zeitsynchronisation implementiert, und zwar ohne die zusätzliche Komplexität oder die zusätzlichen Kosten, die mit spezieller Timing-Hardware verbunden sind. Diese validierte Kombination auf dem QCT EGX63IS-1U erweitert die Fähigkeiten der Distributed Unit (DU) zur Unterstützung von Multi-Cell- und Multi-RRU-5G-Szenarien und liefert zuverlässige Leistung für unterschiedliche Netzwerk-Workloads.

Da Betreiber zunehmend nach Möglichkeiten suchen, ihre 5G-Netzimplementierungen zu beschleunigen, indem sie disaggregierte und offene Referenzarchitektur-Lösungen nutzen, ist das OpenRAN-basierte OmniRAN darauf ausgelegt, die Herausforderungen der Infrastruktur-Implementierung zu minimieren und den Value of Ownership zu maximieren. OmniRAN wurde bereits erfolgreich in Anwendungsfällen für Smart Manufacturing eingesetzt, wie z. B. Sicherheits-KI für die Umgebungskontrolle, hochauflösendes Streaming für die Qualitätskontrolle, AR-Brillen für Wartung und Reparatur sowie fahrerlose Transportsysteme (FTS) für die Beförderung von Ausrüstung. OmniRAN bietet nicht nur eine verbesserte Leistung, wie z. B. eine breitere Abdeckung und verbesserte Mobilität, sondern auch ein zentralisiertes Management sowie eine größere Skalierbarkeit und Einsatzflexibilität bei gleichzeitigen erheblichen Kosteneinsparungen.