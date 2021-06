Mainstay Medical kündigt begrenzte Markteinführung von ReActiv8 in den USA an

Mainstay Medical Holdings plc (das „Unternehmen“) hat heute die begrenzte Markteinführung von ReActiv8, seinem implantierbaren Restorative Neurostimulation-System zur Behandlung von hartnäckigen chronischen Schmerzen des unteren Rückens, in den USA angekündigt. Das ReActiv8-System wird in den USA ab Sommer 2021 über ReActiv8-zertifizierte Ärzte erhältlich sein.

„Wir sind sehr erfreut, ReActiv8 in den USA auf den Markt zu bringen und Amerikanern, die unter hartnäckigen chronischen Kreuzschmerzen leiden, diese innovative restaurative Neurostimulationstherapie bereitstellen zu können. Auf der Basis von mehr als 10 Jahren klinischer Forschung ist ReActiv8 das einzige bewährte Neurostimulationssystem für die Behandlung mechanischer hartnäckiger Schmerzen des unteren Rückens. Den Ärzten steht endlich eine Therapie für diese Patienten zur Verfügung, die über eine temporäre Behandlung zur Maskierung des Schmerzes für einen begrenzten Zeitraum hinausgeht“, so Jason Hannon, CEO bei Mainstay Medical. „Wir haben uns für eine begrenzte Markteinführung entschieden, um sicherzustellen, dass wir den Ärzten eine hinreichende Schulung ermöglichen und sie bei der Auswahl der geeigneten Patienten unterstützen können. In den kommenden Monaten werden wir die Verfügbarkeit von ReActiv8 auf die gesamte USA ausdehnen und den Schwung nutzen, den wir in Europa und Australien gewonnen haben, um die Lebensqualität der Patienten weiter zu verbessern.“

Um die Markteinführung in den USA zu unterstützen, hat Mainstay Medical eine neue Website zur Aufklärung von Patienten und Ärzten an den Start gebracht. Diese ist verfügbar unter: https://www.mainstaymedical.com. Neben der neuen Website hat das Unternehmen aktualisierte Tools, Orientierungshilfen und Schulungsmaterialien bereitgestellt, die dabei helfen, potenzielle Patienten für die ReActiv8-Therapie zu bestimmen, Ärzte über das ReActiv8-System zu informieren und eine Zertifizierung für das ReActiv8-System zu erwerben sowie Patienten den Zugang zu ReActiv8 in den USA zu erleichtern. Zu den spezifischen Ressourcen gehören Schulungsprotokolle und -module für Ärzte zu ReActiv8, Aufklärungs- und Marketingmaterial sowie informative Videos zur Weiterbildung von Ärzten, Auswahl von Patienten und rund um die korrekte Anwendung des Produkts.