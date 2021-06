Hiro Capital beteiligt sich mit 9 Millionen US-Dollar an Startkapitalfinanzierung für den indischen Game-Streaming-Dienst Loco

Loco, die führende Plattform für Homegrown-Game-Streaming in Indien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in seiner ersten Finanzierungsrunde als unabhängiges Unternehmen 9 Millionen US-Dollar beschafft hat. Die Startkapitalfinanzierungsrunde wurde angeführt von der südkoreanischen Gaming-Firma Krafton sowie von Lumikai, dem ersten Fonds für Gaming und interaktive Medien in Indien. An der Runde beteiligten sich außerdem Hashed, Hiro Capital, North Base Media, Axilor Ventures und 3one4 Capital. Die neuen Investitionen werden die Innovationsbemühungen der Plattform in den Bereichen Game-Streaming-Technologie und Gaming-Inhalte voranbringen und die Plattform dabei unterstützen, ihre führende Position als Zentrum des Gaming in Indien zu festigen. Mit dieser Kapitalerhöhung wird Loco aus seiner Muttergesellschaft Pocket Aces, dem größten Unternehmen für digitale Unterhaltung in Indien, in ein unabhängiges Unternehmen ausgegliedert. Die Gründer von Pocket Aces, Anirudh Pandita und Ashwin Suresh, werden Loco künftig führen; die Mitgründerin Aditi Shrivastava wird weiterhin an der Spitze von Pocket Aces stehen.