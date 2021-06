(neu: Aktualisiert mit Stimmen.)



LONDON (dpa-AFX) - Plötzlich war für Joachim Löw da nur noch Leere. Das monotone Brummen der Rasenmäher auf dem heiligen Rasen von Wembley war für den Rekord-Bundestrainer nach dem 0:2-K.o. gegen England der bittere Abschiedssound nach dem abrupten Ende seiner Ära. "Die Enttäuschung ist da. Viel mehr Gedanken sind nicht möglich", sagte Löw. Mit seiner letzten Turnier-Mission ist der 61-Jährige im Achtelfinale mit der Fußball-Nationalmannschaft zu früh gescheitert - zwölf Tage vor dem erhofften letzten Endspiel-Date bei der Europameisterschaft.

Joshua Kimmich weinte in Wembley Tränen der Enttäuschung. Der mit der persönlichen Negativmarke von sieben EM-Gegentoren nach Hause geschickte Manuel Neuer dachte aber erstmal an den Bundestrainer, unter dem er alle seine bisher 104 Länderspiele bestritt. "Es war ein sehr trauriges Gefühl, als ich den Jogi gesehen habe. Er hat eine klasse Ära geprägt", sagte der DFB-Kapitän. 198 Länderspiele in 15 Jahren - Löw konnte nach dem WM-Triumph von 2014 keinen weiteren Fußball-Gipfel erklimmen.