QIAGEN geht Partnerschaft mit Verogen ein und bietet nun das umfassendste Portfolio an Produkten für die Personenidentifizierung, darunter NGS-Sequenzierungslösungen

Darüber hinaus werden Verogen und QIAGEN gemeinsam ein Menü forensisch validierter Next-Generation-Sequencing-Workflows vermarkten, um die Produkte zur Bibliotheksvorbereitung von Verogen mit den QIAseq-Produkten, den Automatisierungslösungen und der Expertise von QIAGEN zu bündeln. QIAGEN wird die Produkte von Verogen nun zusätzlich zu seinen eigenen forensischen Instrumenten, Kits und Dienstleistungen weltweit vertreiben. Finanzielle Details zu der Partnerschaft wurden nicht offengelegt.

„Indem wir die innovativen NGS-Workflows von Verogen mit unserem führenden Portfolio an ‚Sample to Insight‘-Lösungen bündeln, schaffen wir das bisher umfassendste Produktangebot für die Forensik“, so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Diese Partnerschaft fördert den Einsatz der NGS-Technologie im Bereich der Personenidentifizierung, sodass unsere Kunden noch umfangreichere Befunde aus ihren kriminaltechnischen Proben gewinnen können. Dis kommt letztlich den Justizsystemen in allen Teilen der Welt zugute.“

„Wir sehen es als unsere Mission, den HID-Markt mit innovativen Tools zu versorgen, die nicht nur ein DNA-Profil liefern, sondern die Identifizierung ermöglichen,“ kommentierte Brett Williams, Chief Executive Officer bei Verogen. “Diese Partnerschaft mit QIAGEN wird es Laboren einfacher machen, aussagekräftige Antworten zu geben. Durch die Kombination unseres branchenführenden NGS-Portfolios mit den Extraktions-, Assay- und Automatisierungslösungen von QIAGEN, die als Goldstandard gelten, können wir die Verbreitung und den Einsatz der NGS-Technologie in der Forensik vorantreiben.“