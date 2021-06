Partnerschaft von IRIS.TV und PubMatic soll Aufstellung im Bereich Kontext-Targeting über erstklassiges, ersteigerbares CTV- und Videoinventar erweitern

REDWOOD CITY, Kalifornien, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- IRIS.TV, eine führende Videodatenplattform, und PubMatic, eine Supply Side Platform für herausragende Ergebnisse in der digitalen Werbung, haben heute ihre weltweite Zusammenarbeit bekanntgegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit bieten sie Käufern einen erweiterten Zugang zu einem zielgruppenspezifischen CTV- (Connected TV) und Videoinventar in effizienten Auktionsumgebungen. Mediaeinkäufer können jetzt auf die führenden Targeting-Tools für Videodaten von IRIS.TV zugreifen, um Werbung über das markensichere, geräteübergreifende programmatische Inventar von PubMatic hinweg auszuspielen.

Aufgrund steigender Werbeausgaben für digitale Videos und CTV sind Markensicherheit und Verifikationstools unerlässlich, um den Markenwert zu schützen und Werbebetrug zu bekämpfen. Mit datengesteuerter Ausrichtung auf Videoebene können Marken CTV- und Video-Werbekampagnen besser planen, aktivieren und messen und so sicherstellen, dass die Markensicherheit nicht beeinträchtigt wird. Darüber hinaus maximiert die Verifizierung nach der Kampagne den ROI und liefert Erkenntnisse, mit denen Werbebetrug bekämpft werden kann.

IRIS.TV führt ein direktes und einzigartiges Onboarding von Videodaten von Medienunternehmen durch und ermöglicht es vertrauenswürdigen Dritten, auf diese Daten zuzugreifen, um auf Videoebene Kontext-Targeting und Markensicherheitsanalysen über alle Geräte hinweg durchzuführen. Mediaeinkäufer können jetzt Kontext- und Markensicherheitsdaten auf Videoebene für gezieltes Targeting über private Marketplaces oder Echtzeit-Header-Bidding-Auktionen im gesamten Portfolio der „IRIS-fähigen“ Premium-Publisher von PubMatic nutzen. Dadurch werden die Risiken für die Markensicherheit eliminiert, die mit der ausschließlichen Nutzung von Textanalysen von Webseiten für das Targeting verbunden sind.

„Marketingexperten, Content Creators und Werbeplattformen investieren zunehmend in CTV und digitale Unterhaltung. Die effektive Ausrichtung auf granulare Zielgruppen und die Präsentation von Werbung neben markensicheren Inhalten ist entscheidend für den langfristigen Erfolg dieser Investitionen“, so Sean Holzman, Head of Platform Strategy bei IRIS.TV. „PubMatic hat eine Vorreiterrolle im Bereich des Programmatic CTV und betreibt eine der branchenführenden Omnichannel-Supply Side Platforms. Das Unternehmen teilt unsere Vision, den datengesteuerten Kauf von erstklassigem Video- und CTV-Inventar zu erweitern. Wir freuen uns darauf, den Marken- und Agenturkunden von PubMatic über alle Plattformen und Geräte hinweg Zugang zu datenschutzkonformen Daten auf Videoebene zu bieten.“