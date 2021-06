RBC belässt BHP GROUP auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tyler Broda

Analysiertes Unternehmen: BHP GROUP

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Analyst Tyler Broda rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass der Bergbaukonzern innerhalb der kommenden 18 Monate aus dem Geschäft mit Kraftwerkskohle und Kokskohle von geringer Qualität aussteigen werde. Der Verkauf des Anteils am kolumbianischen Kohleproduzenten Cerrejon sei der erste Schritt, und mit weiteren Verkäufen könnten um die 2,5 Milliarden US-Dollar eingenommen werden./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 14:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 15:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.