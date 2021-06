KORE Power gibt strategische Partnerschaft mit Cleanhill Partners bekannt

KORE Power, Inc. („KORE Power“ oder „KORE“), der führende Entwickler von Batteriezellentechnologie in den USA für die Bereiche Energiespeicherung und elektrischer Transport, teilte mit, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Cleanhill Partners („Cleanhill“) eingegangen ist, einer Private-Equity-Firma, die Investitionen im Bereich Energiewende tätigt, die einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Cleanhill investierte im Rahmen der strategischen Partnerschaft in KORE Power.

Rakesh Wilson und Ash Upadhyaya, beide Gründer von Cleanhill, traten KORE Power als Sonderberater für Gründerin und CEO Lindsay Gorrill bei. Rakesh und Ash werden als Veteranen des Sektors Energiefinanzierung und -investitionen die Strategie von KORE hinsichtlich Wachstum und Investitionsmöglichkeiten leiten.

„Zusammen bringen Rakesh und Ash über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen ESG, Strom, Energie und Infrastruktur mit“, sagte CEO Lindsay Gorrill. „Wir freuen darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihre umfangreiche Erfahrung zu nutzen und KORE als führendes Unternehmen im Bereich der Energiewende zu positionieren.“

Ash Upadhyaya ist Gründer und Managing Partner bei Cleanhill Partners. Er besitzt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Engineering mit Schwerpunkt auf Energiewertschöpfungskette. Ash war Managing Director bei Centerbridge Partners und Director bei KKR. Er verfügt über Ingenieurabschlüsse der Stanford University und der University of Mumbai sowie über einen MBA der Stanford University.

„Ich freue mich sehr, mit KORE Power zusammenzuarbeiten, um das Design und die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen in den USA zu erweitern“, sagte Ash. „Aufgrund meiner Erfahrungen mit Energiespeichern sehe ich die kritische Rolle, die Batterien bei der sauberen Energiewende spielen werden. Ich freue mich darauf, das Expertenteam von KORE zu bereichern.“

Rakesh Wilson bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Energiefinanzierung und Private Equity mit und ist Gründer und Managing Partner bei Cleanhill Partners. Zuvor fungierte er als Senior Partner bei Apollo Global Management und leitete Private-Equity-Investitionen entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette. Rakesh war ebenfalls in der Rohstoffabteilung von Morgan Stanley sowie im Investment Banking und im Bereich Equity Research von Goldman Sachs tätig. Er absolvierte einen Abschluss an der University of Texas in Austin und erhielt seinen MBA von INSEAD, Fontainebleau, Frankreich.