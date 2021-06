Hanmi Pharmaceutical erschließt das Potenzial seines innovativen Biologicals Efpeglenatide

Hanmi hat sich der Innovationstätigkeit mit Biologicals verschrieben

SEOUL, Südkorea, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Hanmi Pharmaceutical (im Folgenden Hanmi) gab kürzlich die Ergebnisse seiner groß angelegten internationalen klinischen Studie mit mehr als 4.000 Patienten bekannt. Demnach konnte nachgewiesen werden, dass sein lang wirkendes biologisches Diabetes-Medikament Efpeglenatide deutlich die Häufigkeit von schwerwiegenden unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen (MACE) und Nierenerkrankungen reduziert.

Wie Hanmi bekannt gab, präsentierte Sanofi die Ergebnisse der globalen, groß angelegten kardiovaskulären klinischen Studie (AMPLITUDE-O) auf der „Independent Session on Efpeglenatide", die am 29. Juni im Rahmen der Scientific Sessions der American Diabetes Association (ADA) stattfand. Während dieser zweistündigen Präsentation referierten Dr. Hertzel Gerstein und sieben weitere Forscher zu acht verschiedenen Aspekten der Ergebnisse von AMPLITUDE-O.

An der klinischen Phase-3-Studie AMPLITUDE-O nahmen 4.076 Patienten mit Typ-2-Diabetes oder kardiovaskulären Erkrankungen in 344 Regionen in 28 Ländern teil. Für die Zwecke dieser Studie wurde den Patienten wöchentlich entweder 4 mg oder 6 mg Efpeglenatide oder ein Placebo verabreicht.

Den Ergebnissen zufolge war das Risiko für kardiovaskuläre und Nierenerkrankungen bei Typ-2-Diabetes-Patienten, die eine Dosis von 4 mg und 6 mg von Efpeglenatide erhielten, signifikant reduziert. Im Vergleich zur Placebogruppe wurde eine 27-prozentige Verringerung der Inzidenz von schweren kardiovaskulären Erkrankungen beobachtet [HR: Hazard Ratio 0,73, 95 %, Konfidenzintervall (KI: Konfidenzintervall 0,58 - 0,92)] und eine 32-prozentige Inzidenzrate von Nierenerkrankungen (HR 0,68, 95 % KI 0,57 - 0,79) in der Efpeglenatide-Gruppe, womit statistisch belegt ist, dass das Medikament die Inzidenz solcher Erkrankungen signifikant verringert.