Maxeon Solar Technologies liefert erstklassige kommerzielle Solaranlage für Betty Barclay Group Headquarters in Deutschland

Singapur (ots/PRNewswire) - Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein

weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen, gab heute bekannt, dass seine

branchenführenden SunPower Maxeon Solarmodule das Headquarter der Betty Barclay

Group, eines führenden internationalen Einzelhändlers für moderne Damenmode, in

Nußloch im Südwesten Deutschlands mit Strom versorgen.



Die 750-kWp-Installation mit 1724 SunPower Maxeon-Solarmodulen erstreckt sich

über eine Fläche von etwa 3.800 Quadratmetern und soll jährlich schätzungsweise

765.000 kWh saubere Solarenergie liefern, was einer Vermeidung von 460.000 kg

CO?-Emissionen pro Jahr entspricht. Die Betty Barclay Group schätzt, dass mehr

als 90 % des erzeugten Stroms, d. h. etwa 700.000 kWh pro Jahr, vor Ort

verbraucht werden, während die restlichen 10 % in das lokale Stromnetz

eingespeist werden. Dadurch kann die Betty Barclay Group etwa ein Viertel ihres

jährlichen Strombedarfs mit dieser Photovoltaikanlage decken, ihre eigenen

Energiekosten senken und von der sauberen Energie profitieren - und das 25 Jahre

lang oder länger.







c/link/?t=0&l=de&o=3210842-1&h=3460004914&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3210842-1%26h%3D1012665356%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc21

2.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3210842-1%2526h%253

D1788078265%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fbettybarclay.com%25252Fde%25252F

nachhaltigkeit%25252F%2526a%253DBetty%252BBarclay%252BGroup%26a%3DBetty%2BBarcla

y%2BGroup&a=Betty+Barclay+Group) , erwähnt die Rolle der Unternehmensphilosophie

bei diesem Unterfangen: "Wir bei Betty Barclay sehen uns in der Verantwortung,

die natürlichen Ressourcen so sparsam und umweltschonend wie möglich zu nutzen,

getreu unserem Firmenmotto 'We Respect - Humans and Nature'. Das gilt nicht nur

für unsere Produkte, sondern für die gesamte Organisation. Unsere

Solarstromanlage ist ein integraler Bestandteil unserer

Nachhaltigkeitsstrategie, gleichzeitig ist sie für uns wirtschaftlich sinnvoll.

Die hohe Effizienz und die 25-jährige Produkt- und Leistungsgarantie bedeuten

für uns langfristig mehr Energie- und Kosteneinsparungen."



Solar Activ, ein SunPower Premier Partner seit 2012, wurde für die Umsetzung der

Solaranlage ausgewählt. Neben der Qualität der SunPower Maxeon-Solarmodule waren

auch die umfassende Beratung und das technische Fachwissen ausschlaggebend für

die Betty Barclay Group. Aufgrund der anspruchsvollen Bedingungen des Seite 2 ► Seite 1 von 4 Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Robert Küper, Chief Executive Officer der Betty Barclay Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3210842-1&h=3460004914&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3210842-1%26h%3D1012665356%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3210842-1%2526h%253D1788078265%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fbettybarclay.com%25252Fde%25252Fnachhaltigkeit%25252F%2526a%253DBetty%252BBarclay%252BGroup%26a%3DBetty%2BBarclay%2BGroup&a=Betty+Barclay+Group) , erwähnt die Rolle der Unternehmensphilosophiebei diesem Unterfangen: "Wir bei Betty Barclay sehen uns in der Verantwortung,die natürlichen Ressourcen so sparsam und umweltschonend wie möglich zu nutzen,getreu unserem Firmenmotto 'We Respect - Humans and Nature'. Das gilt nicht nurfür unsere Produkte, sondern für die gesamte Organisation. UnsereSolarstromanlage ist ein integraler Bestandteil unsererNachhaltigkeitsstrategie, gleichzeitig ist sie für uns wirtschaftlich sinnvoll.Die hohe Effizienz und die 25-jährige Produkt- und Leistungsgarantie bedeutenfür uns langfristig mehr Energie- und Kosteneinsparungen."Solar Activ, ein SunPower Premier Partner seit 2012, wurde für die Umsetzung derSolaranlage ausgewählt. Neben der Qualität der SunPower Maxeon-Solarmodule warenauch die umfassende Beratung und das technische Fachwissen ausschlaggebend fürdie Betty Barclay Group. Aufgrund der anspruchsvollen Bedingungen des