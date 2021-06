Makara meldet Updates zu Finanzierung und Mineralexplorationsaktivitäten im Nahbereich seiner Projekte

Finanzierungsupdate

Seit der letzten Pressemeldung von Makara am 29. März 2021 hat das Unternehmen an der Planung der Explorationssaison 2021 und insbesondere der Finanzierung gearbeitet, die für die Durchführung der erforderlichen umfassenden Explorationsarbeiten notwendig ist. Makara befindet sich mit mehreren Gruppen in Gesprächen bezüglich der Finanzierung von Bohrungen auf den großen Mineralclaims des Unternehmens im Yukon und in Nevada.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist nach wie vor auf Gold-/Kupfer-Porphyr-Systeme gerichtet, die auch die Erzgangsysteme im Nahbereich von porphyrischen Zentren einschließen. Die beschafften Mittel werden in erster Linie für Kern- und RC-Bohrprogramme sowie in geringerem Umfang für weitere geochemische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen und geophysikalische Messungen verwendet.

Update zum Bergbau im Yukon

Es gibt weitere positive Neuigkeiten über das Resource Gateway Project in der Dawson Range im Yukon. Die kanadische Regierung hat vor Kurzem in Partnerschaft mit der Provinzregierung des Yukon angekündigt, dass die Bauarbeiten für die neue Straße begonnen haben. Das Projekt, dessen Kosten auf 469 Millionen Dollar geschätzt werden, wird den Grundbesitz von Makara an wichtige Verkehrsnetze in der Region anschließen und dem Unternehmen wirtschaftliche und logistische Vorteile verschaffen. Die Ankündigung der Regierung des Yukon erfolgte nach sorgfältiger Prüfung durch und Beratung mit den First Nations in der Region. Das Resource Gateway Project wird voraussichtlich bis 2024 abgeschlossen sein.

https://yukon.ca/en/doing-business/funding-and-support-business/learn- ...

Bedeutende Ankündigungen zu benachbarten Projekten

Unternehmen, die Mineralexploration in der Nähe des Grundbesitzes von Makara im Yukon und in Nevada betreiben, haben ebenfalls wichtige Ankündigungen gemacht, und zwar wie folgt:

Yukon

Unter den Links unten finden Sie aktuelle Pressemeldungen zu den Explorations- und Unternehmensaktivitäten von Western Copper und Gold auf seinem großen porphyrischen Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Casino. Casino befindet sich rund 10 km nordwestlich der Projekte von Makara im Yukon.