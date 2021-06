Cherry von Argand Partners schließt erfolgreiches IPO ab Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 30.06.2021, 04:42 | 42 | 0 | 0 30.06.2021, 04:42 | - Überzeichneter Börsengang erreicht eine Marktkapitalisierung von EUR 778 Mio. und nimmt EUR 416 Mio. ein NEW YORK, 30. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Argand Partners, LP („Argand"), die in der New Yorker und San Francisco Bay Area ansässige Private-Equity-Gesellschaft für Industrieunternehmen, gab heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Cherry AG („Cherry" oder „das Unternehmen"), der weltweit führende Entwickler und Hersteller von hochpräziser mechanischer Schaltertechnologie für PC-Tastaturen, seinen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen hat. Zum endgültigen Angebotspreis von 32 Euro je Aktie war das Gesamtvolumen des Börsengangs deutlich überzeichnet. Die 24.300.000 Aktien von Cherry werden seit heute Morgen, 29. Juni 2021, unter dem Ticker C3RY im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Details finden Sie hier: https://www.boerse-frankfurt.de/equity/cherry-ag . Die Gesamtzahl der Aktien und der endgültige Angebotspreis entsprechen einer Marktkapitalisierung von rund 778 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Börsengangs platzierten Primär- und Sekundäranteile beläuft sich auf rund 416 Mio. Euro. Der Bruttoerlös der Gesellschaft aus der Platzierung der 4.300.000 neuen Aktien beläuft sich auf 138 Mio. Euro. Cherry beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang zu verwenden, um (i) das organische Wachstum voranzutreiben, insbesondere um die Position von Cherry als globaler Marken- und Innovationsführer voranzutreiben und auszubauen, (ii) das anorganische Wachstum durch selektive Akquisitionen voranzutreiben und (iii) bestimmte ausstehende Schulden in Verbindung mit einer Refinanzierung bestehender Schulden zu tilgen. Heather Faust, Managing Partner bei Argand, kommentierte: „Wir sind begeistert, diesen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Cherry zu unterstützen und einen erheblichen Wert für unsere Investoren zu realisieren. Cherry ist ein Unternehmen von Weltrang und gut positioniert, um seine Position als globale Marke und Innovationsführer voranzutreiben und auszubauen. Wir sind sehr erfreut über die starke Unterstützung der institutionellen Aktionäre und das äußerst positive Feedback der Investoren während des gesamten Prozesses. Wir freuen uns darauf, das Management-Team von Cherry bei seinem weiteren organischen und anorganischen Wachstum zu unterstützen." Seite 2 ► Seite 1 von 3





