Finanzminister Scholz reist nach Washington

Scholz sagte am Dienstag in Düsseldorf, er wolle das Projekt Mindeststeuer auf seiner US-Reise weiter voranbringen. Die US-Regierung und die US-Finanzministerin hätten eine "große Rolle" dabei gespielt. Deshalb sei es kein Zufall, dass er vor einem Treffen der G20-Finanzminister in Venedig im Juli in die USA reise - dort sollen weitere wichtige Weichenstellungen über die Mindeststeuer getroffen werden.

Die Reise des Vizekanzlers soll bis Samstag dauern. Vor ihm war vom vergangenen Mittwoch bis Freitag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Washington, als erster Bundesminister seit Antritt der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden im Januar. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Mitte Juli in Washington mit Biden zusammentreffen./hoe/DP/jha