GLASGOW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat für den nächsten Überraschungscoup bei der Fußball-Europameisterschaft gesorgt und ist erstmals seit der WM 2006 in ein Viertelfinale eingezogen. Zum Abschluss der Achtelfinals gewann das Team des früheren Stürmer-Stars Andrej Schewtschenko am Dienstagabend in Glasgow mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen Schweden mit dem überragenden Leipziger Emil Forsberg. Alexander Sintschenko (27.) hatte den Außenseiter vor 9221 Zuschauern im Hampden Park in Führung gebracht, die Forsberg (43.) mit seinem vierten Turniertreffer ausglich.

In Überzahl gelang Artjom Dowbik (120.+1) der Siegtreffer, nachdem der Schwede Marcus Danielson (98.) wegen groben Foulspiels nach Videobeweis Rot gesehen hatte. In der Runde der letzten Acht spielt die Ukraine nun am Samstag (21.00 Uhr) in Rom gegen Deutschland-Bezwinger England.