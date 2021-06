Banken werden innerhalb von fünf Jahren online gehen und kundenzentrierte digitale Ökosysteme bilden, so ein Bericht der Economist Intelligence Unit für Temenos

- Der gleiche Anteil (65 %) der Banker sieht in neuen Technologien den größten Treiber für Veränderungen in den nächsten vier Jahren, vor drei Jahren waren es noch 42 %.

- Vier von fünf Bankern glauben, dass sich Banken eher über das Kundenerlebnis als über die Produkte differenzieren werden

- 47 % erwarten, dass sich ihr Geschäft zu einem Ökosystem entwickelt, das Partnerschaften sowohl mit Banken als auch mit bankfremden Dritten umfasst

- Dieser unabhängige globale Bericht befragt über 300 Führungskräfte im Bankwesen, von denen die Hälfte der C-Suite angehört

GENF, 30. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Ein neuer Bericht, der heute von Temenos veröffentlicht wurde (SIX: TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, hat herausgefunden, dass 65 % der Führungskräfte von Banken weltweit glauben, dass das filialbasierte Bankgeschäft innerhalb von fünf Jahren „tot" sein wird. Der Bericht der Economist Intelligence Unit (EIU) mit dem Titel „Branching out: can banks move from city centres to digital ecosystems?" basiert auf einer aktuellen Umfrage unter 305 leitenden Angestellten von Banken weltweit. Die Studie zeigt auf, wie COVID-19 Filialschließungen, neue Technologien und der zunehmende Wettbewerb durch Fintechs, Super-App-Plattformen und Tech-Giganten die digitale Transformation beschleunigt und eine Verschiebung der Prioritäten und Geschäftsmodelle im Bankwesen ausgelöst haben.

Der Bericht hebt hervor, dass 65 % der Führungskräfte im globalen Bankwesen neue Technologien wie Cloud, KI und APIs als den Trend ansehen, der in den nächsten vier Jahren den größten Einfluss auf den Sektor haben wird, noch vor Regulierung und veränderten Kundenanforderungen. Darüber hinaus glauben 81 %, dass die Erschließung von Mehrwert durch KI das Unterscheidungsmerkmal zwischen Gewinner- und Verliererbanken sein wird. Banken fokussieren ihre Technologie-Investitionen auf Cybersicherheit, KI und Cloud Computing, da sie ihre digitalen Transformationsprojekte beschleunigen.