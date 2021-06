Canada Silver schließt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 2 Mio. Dollar ab

29. Juni 2021 – Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von 1.063.830 Flow-Through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,47 Dollar pro FT-Einheit abgeschlossen hat, wodurch ein Bruttoerlös von 500.000 Dollar erzielt wurde. Das Unternehmen wird überdies 4.005.006 Quebec-FT-Einheiten (die „QFT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,41 Dollar pro QFT-Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 1.500.000 Dollar einnehmen. Der Gesamterlös beträgt 2.000.000 Dollar.

Jede FT- und QFT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss der Platzierung zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,60 Dollar pro Aktie, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“).

Der Erlös aus der FT-Privatplatzierung wird für die laufenden Bohrungen im Bereich der Entdeckung Robinson Zone bei Castle East unweit der Stadt Gowganda (Ontario) verwendet. Der Erlös aus der QFT-Privatplatzierung wird für Bohrungen bei den kürzlich abgesteckten Gravitationsanomalien Bouguer und den bestehenden Nickel-Kupfer-Vorkommen in Quebec eingesetzt.

GloRes Securities Inc., der Hauptvermittler im Rahmen der Finanzierung, erhielt 140.000 Dollar in bar und 196.646 Vermittler-Warrants. Es wurden überdies 88.704 weitere Vermittler-Warrants begeben. Die Vermittler-Warrants unterliegen denselben Bedingungen wie die im Rahmen der Finanzierung begebenen Warrants. Die in Verbindung mit der Privatplatzierung gezahlten Vermittlungsprovisionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börse.

Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 30. Oktober 2021 endet.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works veröffentlichte die allererste Ressourcenschätzung im Gowganda Camp bzw. im Großraum des Cobalt Camp. Das Konzessionsgebiet Castle liegt 15 Kilometer östlich der Goldlagerstätte Juby von Aris Gold Corp., 30 Kilometer südlich der Mine Young-Davidson von Alamos Gold, 75 Kilometer südwestlich des Macassa Complex von Kirkland Lake Gold sowie 100 Kilometer südöstlich der neuen Goldentdeckungen im Gebiet Timmins West.