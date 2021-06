---------------------------------------------------------------------------

Basel, 30. Juni 2021. Das Insurtech FRIDAY lanciert heute sein Versicherungsgeschäft in Frankreich mit einem

Multi-Risk-Hausratversicherungsprodukt. FRIDAY treibt damit den Ausbau einer mehrländerfähigen Plattform und weiteres Wachstum rasch voran. Es wird nun geprüft, ob sich das Insurtech im Rahmen einer Finanzierungsrunde für weitere Drittinvestoren öffnen möchte.



FRIDAY, der führende Digitalversicherer in Deutschland, gab am 9. März 2021 bekannt, dass er nach erfolgreicher Lancierung in Deutschland einen weiteren Markt betritt. Heute lanciert FRIDAY sein Versicherungsgeschäft in Frankreich. Ab sofort können Interessierte auf www.gofriday.fr eine Multi-Risk-Hausratversicherung abschliessen. "Der Launch in Frankreich ist für FRIDAY ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum beliebtesten europäischen Digitalversicherer. Nun wollen wir das Geschäft skalieren und in weitere europäische Märkte eintreten', sagt Christoph Samwer, CEO FRIDAY.

Nachdem im Jahr 2019 mit SevenVentures, dem Media-4-Equity-Investor der ProSiebenSat1 Gruppe, ein starker Partner in Deutschland gewonnen werden konnte, prüfen Baloise und FRIDAY, ob sich FRIDAY für weitere Drittinvestoren öffnen möchte. 'Strategische Partner und Finanzinvestoren könnten Mehrwerte einbringen und uns dabei unterstützen, das angestrebte kräftige Wachstum des Geschäfts und den weiteren Ausbau einer mehrländerfähigen Plattform zu realisieren", sagt Baloise Group CEO Gert De Winter.



Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

