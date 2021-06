Baloise Insurtech FRIDAY startet im französischen Markt und bereitet weitere Expansion vor

FRIDAY, der führende Digitalversicherer in Deutschland, gab am 9. März 2021 bekannt, dass er nach erfolgreicher Lancierung in Deutschland einen weiteren Markt betritt. Heute lanciert FRIDAY sein Versicherungsgeschäft in Frankreich. Ab sofort können Interessierte auf www.gofriday.fr eine Multi-Risk-Hausratversicherung abschliessen. "Der Launch in Frankreich ist für FRIDAY ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum beliebtesten europäischen Digitalversicherer. Nun wollen wir das Geschäft skalieren und in weitere europäische Märkte eintreten', sagt Christoph Samwer, CEO FRIDAY.

Nachdem im Jahr 2019 mit SevenVentures, dem Media-4-Equity-Investor der ProSiebenSat1 Gruppe, ein starker Partner in Deutschland gewonnen werden konnte, prüfen Baloise und FRIDAY, ob sich FRIDAY für weitere Drittinvestoren öffnen möchte. 'Strategische Partner und Finanzinvestoren könnten Mehrwerte einbringen und uns dabei unterstützen, das angestrebte kräftige Wachstum des Geschäfts und den weiteren Ausbau einer mehrländerfähigen Plattform zu realisieren", sagt Baloise Group CEO Gert De Winter.