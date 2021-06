Translated erhält 25 MIO USD Investment von Ardian

PARIS und SAN FRANCISCO und ROM, 30. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Translated, ein in Italien und den USA ansässiges Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Nutzung künstlicher Intelligenz zur Unterstützung professioneller Übersetzer geleistet hat, gibt bekannt, dass der weltweit führende private Investor Ardian über seinen Ardian Growth Fund 25 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert hat. Damit steht Ardian an der Spitze einer Investitionsrunde von 30 Millionen Dollar.