DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges Biotest AG: Biotest AG eröffnet 5. Plasmasammelzentrum in Tschechien 30.06.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Biotest AG eröffnet 5. Plasmasammelzentrum in Tschechien

- 24 Plasmasammelstationen in Europa zur langfristigen Sicherung der Plasmaversorgung



Dreieich, 30. Juni 2021. Biotest hat von der tschechischen Gesundheitsbehörde SUKL die Betriebserlaubnis für das 5. Plasmapheresezentrum in Tschechien erhalten. Das Zentrum befindet sich im historischen Stadtkern der südböhmischen Stadt Budweis. In dem hochmodernen Zentrum mit 15 Liegen können die Spender während der Spende Fernsehen schauen oder WLAN nutzen. Das Zentrum ist an 6 Tagen pro Woche bis zu 12 Stunden pro Tag geöffnet.

Dadurch geht Biotest den geplanten Weg zum Ausbau der eigenen Spendestationen weiter, um seine Kapazitäten zur Plasmasammlung zu steigern. Auf diese Weise wird die Plasmaversorgung an das zukünftige Wachstum in der neuen Produktionsanlage in Dreieich angepasst.

"Wir sind sehr erfreut, eine weitere hochmoderne Sammelstation in Tschechien zu eröffnen. Ich möchte mich hiermit ausdrücklich noch einmal bei allen Plasmaspendern, die auch weiterhin während der Pandemie in unseren Zentren spenden und bei unseren engagierten Mitarbeitenden bedanken", unterstreicht Dr. Martin Reinecke, Senior Vice President Global Plasma Alliances and Protein Supply der Biotest AG.

Das gesammelte Plasma wird ausschließlich bei der Biotest AG in Dreieich weiterverarbeitet. Regelmäßig in Tschechien durchgeführte Audits stellen die hohen gesetzlichen und internen Qualitätsanforderungen sicher.

Über menschliches Blutplasma

Menschliches Blutplasma ist der Ausgangsstoff zur Herstellung von Plasmaproteinpräparaten, die in der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Immunsystems, des Blutsystems sowie in der Notfallmedizin zum Einsatz kommen. Biotest gehört zu den weltweit sechs größten Herstellern von Plasmaproteinprodukten.