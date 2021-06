OneWeb mit neuem 500-Millionen-Dollar-Investment voll finanziert. Sichert 2,4 Mrd. US-Dollar an Gesamtfinanzierungen

London (ots/PRNewswire) - -- Bharti Global (Bharti) übt Call-Option unter

bestehender Aktionärsvereinbarung aus, um weitere 500 Mio. US-Dollar zu

investieren



-- OneWeb sichert die Finanzierung am Jahrestag des HMG/Bharti-Angebots





-- Unternehmen finanziell abgesichert, ohne Ausgabe von FremdkapitalOneWeb, das globale Unternehmen für Satellitenkommunikation im erdnahen Orbit(LEO), hat am Jahrestag des erfolgreichen Angebots der britischen Regierung undvon Bharti Global (Bharti), OneWeb aus dem US Chapter 11 zu kaufen, weitereFinanzmittel eingeworben und damit die Gesamtfinanzierung auf 2,4 MilliardenUS-Dollar erhöht. OneWeb hat seine Transformation mit der Ausübung einerCall-Option durch Bharti abgeschlossen, um weitere 500 Mio. US-Dollar in dasUnternehmen zu investieren.Die heutige Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich OneWeb aufseinen achten Start am 1. Juli vorbereitet und die mit Spannung erwartete undstrategisch wertvolle Abdeckung der arktischen Region bis zum 50. Breitengrad.Die Call-Option wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Nach Abschluss derKaufoption und mit der Investition von Eutelsat in Höhe von 550 Mio. US-Dollarwird Bharti 38,6 % halten. Die britische Regierung, Eutelsat und Softbank werdenjeweils 19,3 % besitzen.Die endgültige Aktionärsstruktur kann sich in dem Maße ändern, in dem einMitglied der Aktionärsgruppe sich entscheidet, einen Teil dieser Call-Optionauszuüben.Nach der Fertigstellung wird OneWeb 2,4 Milliarden US-Dollar anEigenkapitalinvestitionen gesichert haben, wobei keine Schulden ausgegebenwerden.Kommentare des Executive Chairman von OneWeb, Sunil Bharti Mittal:" OneWeb stellt eine einzigartige Gelegenheit für Investoren zu einementscheidenden Zeitpunkt in der Kommerzialisierung der Raumfahrt dar. Mit derPriorität des globalen ITU LEO-Spektrums, den Partnerschaften mitTelekommunikationsunternehmen, der erfolgreichen Startdynamik und denzuverlässigen Satelliten ist OneWeb bereit, den lebenswichtigen Bedarf anHochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für diejenigen zu decken, die bisherzurückgeblieben sind. Nationalstaaten können ihre Universaldienstverpflichtungenbeschleunigen, Telcos ihren Backhaul und Unternehmen und Regierungen könnenabgelegene Anlagen bedienen."Stellungnahmen von Rt. Hon Kwasi Kwarteng, MP, Secretary of State, BEIS:"Die heutige zusätzliche 500-Millionen-Dollar-Investition von Bharti in OneWebist ein weiteres Vertrauensvotum des Marktes in das Unternehmen. Es ist klar,