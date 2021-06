Leider haben es unsere Fußballer nicht geschafft ein nachhaltiges Sommermärchen zu produzieren. Ein berauschendes Spiel war leider zu wenig, um weiter im Turnier zu verbleiben.

Leider haben es unsere Fußballer nicht geschafft ein nachhaltiges Sommermärchen zu produzieren. Ein berauschendes Spiel war leider zu wenig, um weiter im Turnier zu verbleiben. Die Enttäuschung über das Ausscheiden muss nun verarbeitet werden. Der deutsche Aktienmarkt hat sich unterdessen noch nicht final entschieden, ob es ein Sommermärchen gibt oder auch hier eine Enttäuschung zu erwarten ist. Gestern konnte der DAX immerhin die Aufwärtstrendlinie verteidigen, die nun bereits seit Januar dieses Jahres Bestand hat. Damit wurde auch zunächst die Ausbruchslinie wieder überschritten. Der Stochastik-Indikator hat nach oben gedreht, was die Divergenz, die sich in den letzten Wochen gebildet hatte, beenden dürfte. Auch die Divergenz beim MACD-Indikator steht vor dem Ende, wenn dieser Indikator nun ein Kaufsignal generiert. Somit besteht eine gute Chance, dass der DAX die Saisonalität, die für die nächsten Wochen einen Aufwärtstrend zeigt, voll ausnutzt. Erst ab Ende Juli würde danach die Lage wieder kritischer werden. Da Statistik aber nicht alles ist, sollte weiterhin auf den Trend geachtet werden. Solange dieser intakt ist, kann die Party an der Börse noch weitergehen.