Gaspreise in Deutschland knapp unter EU-Schnitt (FOTO) München (ots) -



- Kosten für Kilowattstunde Gas in Deutschland 2020 bei 6,2 Cent, EU-Schnitt bei 7,0 Cent

- Gaspreis steigt - aufgrund der CO2-Abgabe keine Entlastung zu erwarten - Forschungsinstitut IPRI: 2020 insgesamt 232 Mio. Euro Sparpotenzial durch Anbieterwechsel



Verbraucher*innen in Deutschland zahlten 2020 für Gas

(https://www.check24.de/gas/) weniger als im Durchschnitt der Europäischen Union. Inklusive aller Abgaben und Steuern lag der Gaspreis (https://www.check24.de/gas/gaspreise/) im zweiten Halbjahr 2020 mit durchschnittlich 6,2 Cent pro Kilowattsunde im EU-Mittelfeld. In der Europäischen Union zahlten Gaskund*innen im Schnitt 7,0 Cent je Kilowattstunde. Deutlich günstiger ist Gas im Osten Europas. In Lettland kostete die Kilowattsunde Gas z. B. nur 2,8 Cent, in Litauen 3,0 Cent und in Ungarn 3,1 Cent. Am teuersten war Gas in Schweden und den Niederlanden. Hier wurden jeweils mehr als zehn Cent pro Kilowattstunde fällig.1)