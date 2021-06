Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Europris Buys 67% of Online Toy Retailer Lekekassen for NOK 501 Million (PLX AI) – Europris acquires 67% of Lekekassen for NOK 501 million.Europris has a pre-emptive right to acquire the remaining shares in LekekassenThe target had revenues of NOK 545 million and EBITDA of NOK 94 million in 2020