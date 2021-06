OHNE WORTE: 100 Mio. oz Gold, 450 Mio. oz Silber und 1,3 Mrd. Pfund Kupfer! Das sind Zahlen an denen kein Investor vorbei kommt!

Liebe Leser(innen),

Selten wird zum Einstieg geklingelt, doch es gibt Ausnahmen . . . !

Ende letzten Jahres Gold hatten wir Ihnen erstmalig unseren Goldfavoriten GOLDHAVEN RESOURCES (WKN: A2P8B6) vorgestellt. Unmittelbar darauf setzte die Aktie zu einer rasanten Hausse an und vervierfachte sich in den darauffolgenden Wochen. Wir hoffen, dass Sie zur Jahreswende mit dabei waren und Ihrem Depot dadurch einen Boost gegeben haben.

Falls nicht, haben wir heute eine gute Nachricht für Sie : denn Sie können aktuell fast auf dem Ausgangsniveau von Ende letzten Jahres erneut zuschlagen und die nächste Aufwärtswelle, die unseres Erachtens unmittelbar bevorsteht, vollumfänglich mitreiten!

Nach einem bilderbuchmäßigen Doppelboden Mitte April und Mitte Mai sowie dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend, gab es in den letzten Wochen einen Pullback an selbigen sowie einen Re-Test der 50-Tage-Linie. Zusammen mit dem brandaktuellem fundamentalen Rückenwind ist das ein extrem bullisches charttechnisches Signal!

Weiteres aussichtsreiches Projekt in Kanada in unmittelbarer Nachbarschaft von Superfunden!

So gab Goldhaven nun bekannt, dass es eine Earn-In-Vereinbarung für das 4.190 Hektar (rund 42 km²) großen Kupfer-Gold-Projekt Smoke Mountain im Zentrum von British Columbia / Kanada unterzeichnet hat. Das Projekt liegt rund 60 Kilometer südwestlich von Houston und 23 km nordnordwestlich der Kupfer-Molybdän-Silber-Mine Huckleberry der Imperial Metals Corporation.

Es handelt sich dabei um eine strategische Landposition innerhalb eines 85 Kilometer langen Gürtels aus kupfer-, gold- und silberhaltigen magmatisch-hydrothermalen Minen. Die historischen Arbeiten bei Smoke Mountain umfassen Kartierungen und Probenentnahmen, die auf das Vorhandensein einer hochgradigen Goldmineralisierung zusätzlich zu einem bedeutenden Oberflächenbereich mit mineralisierten Adern und Alterationsspuren hindeuten.

So lieferten historische Gesteinsproben 7,45 g/t Gold in Verbindung mit einer weit verbreiteten hydrothermalen Alteration sowie Chalkopyrit und Bornit an der südwestlichen Flanke des Smoke Mountain. Das sind allerbeste Voraussetzungen für nachhaltige Funde!

CEO Daniel Schieber kommentiert auch mit Blick auf die Nachbarschaft erwartungsfroh:

„Das Smoke Mountain Projekt bietet den Aktionären von Goldhaven Zugang zu einem mit Gold-Kupfer dotierten Projekt in einem begehrten Metallgürtel in British Columbia. In diesem Gebiet wurden bereits zahlreiche Entdeckungen gemacht, zuletzt lieferten das Buck Projekt von Sun Summit und Silver Queen (siehe Grafik oben) hochgradige Gold- und Silberergebnisse. ”

Hochmargige und ertragreiche Minen in Chile‘s Maricunga-Goldgürtel

GOLDHAVEN RESOURCES (WKN: A2P8B6) hatte bereits zuvor Vereinbarungen getroffen, um sieben Explorationsziele mit einer Gesamtfläche von mehr als 25.000 Hektar im berühmten Maricunga-Goldgürtel in Chile optional erwerben zu können.

Das Projektgebiet könnte kaum besser gewählt sein, denn der Goldgürtel in Chile misst 150 km von Nord nach Süd und 30 km von Ost nach West und brachte in den letzten 10 Jahren Entdeckungen von sage und schreibe 100 Mio. Unzen Gold, 450 Millionen Unzen Silber und 1,3 Milliarden Pfund Kupfer zu Tage!

Man hat vier dieser sieben Liegenschaften als Ziele mit "hoher Priorität" identifiziert und hat nach einer erfolgreich abgeschlossenen Finanzierung vor Kurzem bereits mit den Bohrarbeiten im Rio Loa Projektgebiet begonnen. Dieses umfasst 1.000 Hektar und liegt 25 km südlich der Lagerstätte Salares Norte mit geschätzten 5,2 Mio. Unzen Gold-Äquivalent!!!

Wie das Unternehmen kürzlich erst bekannt gab, konnte die Phase 1 des Bohrprogramms in Rio Loa bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Die geochemischen Ergebnisse sind so vielversprechend, dass nun unkittelbar mit einem Phase 2 Diamantbohrprogramm nachgelegt wird!

Der Chart und die Fundamentaldaten schreien: KAUFEN!

GOLDHAVEN RESOURCES (WKN: A2P8B6) hat seine Goldfinger auf ein weiteres äußerst vielversprechendes Projekt in British Columbia / Kanada ausgestreckt.

Nahezu zeitgleich hat der Chart einen mustergültige Bodenformation vollzogen, woraus ein extrem bullisches Signal resultiert. Es handelt sich hierbei folglich um eine geradezu idealtypische Konstellation aus fundamentalen und charttechnischen Faktoren, die allesamt grünes Licht anzeigen!

Sollten sich die Erwartungen des Top-Managements, das gespickt ist mit Minenlegenden, auch nur annähernd bestätigen, dürfte der Aktienkurs bald in ganz anderen Spähren nortieren!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

