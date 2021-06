fox e-mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020

München, 30. Juni 2021 - Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Entwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, gibt ihre endgültigen und testierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2020 (zum 31. Dezember) bekannt.



Das Geschäftsjahr bildet den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 für die beiden Konzerngesellschaften Fox Automotive Switzerland AG und Catinum AG ab. Am 7. Dezember des vergangenen Jahres entstand der neue Konzern, die fox e-mobility AG, durch Einbringung der Fox Automotive Switzerland AG in die Catinum AG. Im Zuge dieses sogenannten "Reverse Merger" wurde am 22. Dezember 2020 auch das Börsenlisting der fox e-mobility AG realisiert. Die Konsolidierung wurde zum 31. Dezember 2020 erstmalig durchgeführt.



In Ergänzung der vorläufigen Eckdaten, die bereits am 15. Juni veröffentlicht wurden, wurde eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Die fox e-mobility AG verfügte allerdings im Geschäftsjahr 2020 noch über keinen Umsatz. Es fielen im Wesentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Etablierung des Geschäftsbetriebs und dem "Reverse Merger" an. Als Konzern-Jahresergebnis ergab sich somit ein Verlust in Höhe von rund EUR 0,3 Mio.



Das Eigenkapital von fox e-mobility belief sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 auf EUR 100,4 Mio. Die Bilanzsumme beträgt EUR 108,6 Mio. Es liegen keine kurz- oder langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten gegenüber Banken oder sonstigen Kreditgebern vor. Sämtliche Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 5,0 Mio. bestehen gegenüber Gesellschaftern, aus Lieferungen und Leistungen und Ähnlichem. Passive latente Steuern in Höhe von EUR 2,9 Mio. ergeben sich durch die Zugangswerte im Eigenkapital. Rückstellungen beliefen sich auf EUR 0,3 Mio.

