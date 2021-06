Disclaimer

LYNX Brent Crude Oil: Kursziel 2 erreicht … geht es etwa noch auf die 3? An den Tankstellen ist das Wehklagen nicht zu überhören. Und man fragt sich, wie es zu derart hohen Benzinpreisen kommen kann, Steuererhöhung hin oder her, wenn es eigentlich genug Angebot an Rohöl gibt. Aber die OPEC und die Bullen arbeiten da derzeit Hand in Hand.