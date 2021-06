Änderungsmitteilung eines wesentlichen Aktionärs von Caledonia Mining

St. Helier, 30. Juni 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... ) gibt bekannt, dass es am 28. Juni 2021 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 25. Juni 2021 einen bestimmten Schwellenwert für die Mitteilung seiner Beteiligungen an dem Unternehmen überschritten hat.