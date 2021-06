Schlumberger und IBM geben „Hybrid Cloud Enterprise Data Management“-Lösung für den Energiesektor bekannt

Diese Lösung ermöglicht Energieversorgern volle Interoperabilität und sorgt dafür, dass ihre Daten von jeder Anwendung innerhalb ihrer Explorations- bis Produktionsumgebung (E&P) über den gemeinsamen Datenstandard OSDU zugänglich sind, um den einfachen Austausch von Informationen zwischen Teams zu ermöglichen. Diese Datenlösung ist so ausgelegt, dass die Zeit für den Datentransfer zwischen Anwendungen minimiert wird, um Kosten zu senken und eine bessere Entscheidungsfindung möglich zu machen.

Heute kündigten Schlumberger und IBM die branchenweit erste kommerzielle Hybrid-Cloud-Lösung für Enterprise Data Management für die OSDU-Datenplattform an. Das Hybrid-Cloud-Angebot wurde konzipiert, um den Zugang zu Kunden weltweit zu erweitern – auch an Standorten, an denen Anforderungen an die Datenresidenz und lokale Vorschriften die Nutzung der globalen öffentlichen Cloud beeinflussen können – und wurde entwickelt, um die Zeit für Analysen zu verkürzen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, wobei alle Workflow-Daten an einem Ort verfügbar sind.

„Während das Momentum für die OSDU Data Platform größer wird, bieten wir die branchenweit erste kommerzielle Hybrid-Cloud-Enterprise-Data-Management-Lösung an, um ihre fortschrittlichen Funktionen zu nutzen und Kunden in allen Regionen dabei zu unterstützen, schnellere Entscheidungen zu treffen und die Betriebsabläufe zu optimieren“, sagte Rajeev Sonthalia, President Digital & Integration bei Schlumberger. „Unsere Lösung wurde mit dem Ziel entwickelt, die Digitalisierung für alle zu beschleunigen, indem sie es ermöglicht, Daten in einem noch nie da gewesenen Umfang miteinander zu verknüpfen und zu verwalten und KI- und Datenanalyse-Workflows möglich zu machen, die den Anwendern neue Erkenntnisse liefern, um die Produktion zu steigern, Kosten zu optimieren und die Unternehmensleistung zu verbessern.“

„Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen im Energiesektor, um eine höhere Leistung und größere Effizienz zu erzielen, da nun integrierte Arbeitsabläufe und Innovationen mithilfe von KI möglich sind. Die hybride Cloud-Lösung erlaubt es Kunden, die Souveränität über ihre Daten zu behalten, und gibt ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, die Lösung auf einer Reihe von Infrastrukturen oder bei einem regionalen Cloud-Anbieter einzusetzen“, sagt Manish Chawla, Global Industry Managing Director, Energy, Resources and Manufacturing, IBM. „Open Data for Industries auf Cloud Pak for Data ist eine der wichtigsten Technologien, die den Einsatz der OSDU-Lösung für Schlumberger möglich macht.“