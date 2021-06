Griffin Mining kauft weiter eigene Aktien zurück

Griffin Mining Limited ( https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining- ... ) gibt bekannt, dass es am 29. Juni 2021 über Panmure Gordon (UK) Limited 15.000 Stammaktien zu je 0,01 $ ("Stammaktien") an der Londoner Börse gemäß den Bedingungen seines am 25. Februar 2021 angekündigten Aktienrückkaufprogramms (der "Rückkauf") erworben hat (das "Programm"). Die erworbenen Aktien werden im Eigenbestand gehalten.