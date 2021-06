Disclaimer

LYNX Plug Power mit Fehlausbruch? Was hat das zu bedeuten? Gestern gelang der Plug Power-Aktie der Ausbruch über die Marke von 24.20 USD. Doch es fehlte an Durchschlagskraft und am Ende schloss sie nahe dem Tagestief. Geht der Aktie tatsächlich hier schon der Saft aus?