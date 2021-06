Richemont – CFR: der Schweizer Luxusgüterkonzern könnte zu einem weiteren Kursschub ansetzen!

Im 1. Quartal meldete man auf Grund des Ende des Lockdowns und der anziehnden Nachfrage aus China deutlich verbesserte Zahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum.

Rückblick: Der Schweizer Luxuskonzern veröffentlichte am 20. Mai seine Quartalszahlen, worauf die Aktie eine Kursrallye starte, bevor sie in den letzten drei Wochen in eine zunächst zum 20er-EMA abfallende, zuletzt seitwärts laufende Formation mün dete. Das Kursplus im Halbjahr beträgt knapp 30 Prozent.

Chart vom 29.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 113.05 CHF

Meine Expertenmeinung zu CFR

Meinung: Das Unternehmen ist in den Bereichen Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode aktiv und zählt Marken A. Lange & Söhne, Azzedine Alaïa, Baume & Mercier, Buccellati, Cartier, Chloé, Dunhill, IWC Schaffhausen, Giampiero Bodino, Jaeger-LeCoultre, Lancel, Montblanc, Officine Panerai, Piaget, Peter Millar, Purdey, Roger Dubuis, Vacheron Constantin und Van Cleef & Arpels zu seinem Portfolio. Im 1. Quartal meldete man auf Grund des Ende des Lockdowns und der anziehenden Nachfrage aus China deutlich verbesserte Zahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Setup:

Mögliches Setup: Die etwas oberhalb des 20er-EMA verlaufende Seitwärtsrange der letzten Tage könnte einen Breakout vorbereiten. Das Kaufsignal und den Stopp Loss setzten wir ober- und unterhalb dieses Korridors. Das Kursziel berechnen wir anhand der Measured-Move-Methode. Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CFR.

Analyse erstellt im Auftrag von

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/richemont-cfr-der-schweizer-luxusgueterko ...

