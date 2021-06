Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS VW droht Tief seit Mai nach Gerichtsurteil in Ohio Aktien von Volkswagen sind am Mittwoch im vorbörslichen Handel gefallen. Mit einem Abschlag von 1,2 Prozent auf 213,50 Euro lagen sie auf Tradegate am Ende des Dax . Kurse unter 213,15 Euro wären der niedrigste Stand der Vorzugsaktien seit Mitte …