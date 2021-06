BaFin News Handelsplattform pluscfd.co: BaFin ermittelt gegen die PlusCFD Germany GmbH, angeblich Frankfurt am Main, und die PlusCFD Ltd., St. Vincent and the Grenadines Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.06.2021, 08:54 | 28 | 0 | 0 30.06.2021, 08:54 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die PlusCFD Germany GmbH und die PlusCFD Ltd. keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland besitzen. Die Unternehmen unterliegen entgegen eigener Darstellung nicht der Aufsicht der BaFin. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (30.06.2021)



