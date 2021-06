TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Angesichts der guten US-Vorgaben mit erneuten Rekordständen überwogen die Gewinner etwas.

Profitiert hätten die asiatischen Börsen auch von Positionierungen mit Blick auf das nahende Halbjahresende, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Dies habe die verschärften Restriktionen in Australien wegen Corona-Ausbrüchen überlagert. Trotz der leichten Gewinne an vielen asiatischen Börsen sei das Geschäft aber von Zurückhaltung geprägt gewesen.