Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Für die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten beschäftigt werden. Die Zahlen für das Q1 2022, welches Ende April schließt, waren herausragend. Die Investoren hievten das Papier nach der Veröffentlichung um rund 5,4 Prozent nach oben. Der Quartalsumsatz steigerte sich im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 5,96 Milliarden US-Dollar, womit der Konzern auf dem Pfad zum Erreichen des Jahresumsatzes von 50 Milliarden US-Dollar im Finanzjahr 2026 bleibt. Der nach GAAP ermittelte Gewinn pro verwässerter Aktie (EPS) lag bei 0,50 US-Dollar. Die EPS-Prognose für das gesamte Finanzjahr 2022 wird zwischen 0,22 und 0,24 US-Dollar geschätzt. Das davon abgeleitete erwartete KGV 2021/2022 wird aktuell bei 730 festgesetzt.

.

Zum Chart

.

Seit dem All Time High am 2. September 2020 in Höhe von 284,50 US-Dollar ist das Papier in einer Konsolidierungsphase. Im März und Mai 2021 wurde der Supportbereich bei 205,71 US-Dollar mehrmals getestet, aber nicht nachhaltig unterschritten. Dies stellt die Bodenbildung innerhalb der Konsolidierung dar, nachdem sich der Kurs von Salesforce aktuell von dieser Unterstützung signifikant abgehoben hat und mit der Überwindung des Widerstandes bei 247,22 US-Dollar beschäftigt ist. Mitte Februar scheiterte der Versuch, den Widerstand bei 247,22 US-Dollar zu durchbrechen, wobei jeder weitere Versuch die Wahrscheinlichkeit erhöht, schließlich doch den Widerstand hinter sich zu lassen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass in den folgenden Handelstagen der nächst höhere Widerstand bei 266,84 US-Dollar ins Visier genommen wird.