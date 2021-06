Vitruvia Medical startet mit ersten Kunden erfolgreich das 1. Circular Clinic Supply Center für Robotik-Instrumente

Schönebeck, 30. Juni 2021 - Als erster Dienstleister in Europa hat sich die Vitruvia Medical AG auf Kreislaufsysteme für komplexe Medizinprodukte spezialisiert. In Schönebeck, nahe Magdeburg, hat das Unternehmen auf 2.000 Quadratmetern ein Circular Clinic Supply Center für Robotik-Instrumente eröffnet. Nach zwei Jahren Umbau- und Ausbauzeit werden hier in Kliniken eingesetzte Instrumente unter Reinraumbedingungen für den erneuten Einsatz aufbereitet.



Roboterassistierte Chirurgie kommt in Kliniken zunehmend stärker zum Einsatz. Insbesondere bei minimalinvasiven Eingriffen - zum Beispiel für komplexe Krebserkrankungen - bietet die Robotik zahlreiche Vorteile, wie eine größere Präzision, ein geringeres Komplikationsrisiko und einen schnelleren Genesungsprozess.

Die komplexen Robotik-Instrumente sind für die mehrfache Verwendung konzipiert. Derzeit gibt es Kliniken, welche die anspruchsvolle Aufbereitung selbst durchführen, was jedoch große Investitionen erfordert und höchste Anforderungen an Hygiene und Prozessqualität stellt. Zudem besteht das Risiko einer zu geringen Auslastung.

Vitruvia Medical hat es sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Kreislauflösungen für komplexe Medizinprodukte, Risiken für Patienten zu minimieren, einen nachhaltigen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten und gleichzeitig die Wertschöpfung im Krankenhaus zu steigern.



Im 1. Circular Clinic Supply Center für Robotik-Instrumente setzt Vitruvia neueste Verfahren und Technologien ein. Innovative Anlagen wie Ultraschallbecken, die speziell für die Reinigung von Instrumenten der roboter-assistierten Chirurgie entwickelt wurden, oder modernstes Equipment zur Prüfung von sensiblen Optiken gehören genauso zur Ausstattung wie elektronische Messverfahren oder sensorische Prozessüberwachung. Auch an selbstlernenden Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) wird gearbeitet.