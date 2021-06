Französisches Start-up Cibiltech erhält CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung erlaubt es dem Unternehmen, sein Medizinprodukt in allen Ländern zu vermarkten, die diese Zertifizierung anerkennen, einschließlich in allen Ländern der Europäischen Union.

Predigraft: Predigraft wurde auf der Grundlage der iBox-Technologie entwickelt - einem Algorithmus, der von der Paris Transplant Group (INSERM UMR 970 / AP-HP / Universität von Paris) geschaffen wurde und die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass das Transplantat in 3, 5 und 7 Jahren nach der Evaluierung durch den Gesundheitsexperten funktionsfähig sein wird.

Über Cibiltech: Cibiltech ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Software-Medizinprodukten, die auf künstlicher Intelligenz basieren, und bietet seine Lösungen für Patienten, medizinische Fachkräfte und die Pharmaindustrie an. Das Ziel von Cibiltech ist es, eine Verteilungsplattform für Algorithmen zu schaffen, um Organversagen zu verhindern. Das Know-how von Cibiltech in regulatorischen, klinischen und die Infrastruktur betreffenden Aspekten digitaler Gesundheitslösungen versetzt es in eine einzigartige Position, um dieses Ziel zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cibiltech.com

