OTRS AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: Signifikante Steigerung der Profitabilität - Unternehmen zahlt erstmals Dividende

- EBITDA steigt um 43 % auf TEUR 2.308 (Vorjahr: TEUR 1.611)

- Erstmalige Zahlung einer Dividende von EUR 0,07 je Aktie

Oberursel, 30. Juni 2021: Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37) hat heute ihren Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht.

Die OTRS AG, der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Trotz des großen Einflusses der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaft ist es der OTRS AG gelungen, weiter zu wachsen und die Profitabilität deutlich zu steigern.

Durch die hohe Agilität des gesamten Unternehmens stiegen die Umsatzerlöse im Berichtsjahr um 5,8 % auf TEUR 9.708 (2019: TEUR 9.178). Erneut erwiesen sich die wiederkehrenden Erlöse (Recurring Revenues) als größter Umsatztreiber. Diese erhöhten sich um 13,1 % auf TEUR 8.855 (Vorjahr: TEUR 7.833). Gemessen am Gesamtumsatz betrug der Anteil der wiederkehrenden Erlöse 91,2 % (Vorjahr: 85,3 %). Die wiederkehrenden Umsätze umfassen überwiegend Jahresverträge mit Zugang zur OTRS-Software in verschiedenen Ausprägungen sowie Security, Software Updates und Support. Die eingeschlagene Strategie, verstärkt auf wiederkehrende Erlösquellen zu setzen, um einen möglichst dauerhaften Umsatzstrom zu generieren, erweist sich nach wie vor als richtig und zukunftsweisend.

Die deutliche Ergebnissteigerung ist eine unmittelbare Folge der nachhaltigen Fokussierung auf wiederkehrende Erlöse. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte die OTRS AG im Berichtszeitraum erneut zulegen und verzeichnete einen signifikanten Anstieg um 43 % von TEUR 1.611 im Vorjahr auf TEUR 2.308 im Jahr 2020. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg ebenfalls dynamisch auf TEUR 1.761 nach TEUR 1.115 im Vorjahr. An dem erfreulichen Erfolg wird die OTRS AG erstmals in der Unternehmensgeschichte der am 24. August 2021 stattfindenden Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,07 je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt EUR 134.141,00) unterbreiten.