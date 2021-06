Gold gibt nach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England zeigt, dass die Tödlichkeit der Delta-Variante um den Faktor 25 niedriger liegt als die Tödlichkeit des ursprünglichen Corona-Virus. Bei 111.157 an der Delta-Variante Erkrankten sind nur 117 Personen verstorben. Bei allen Corona-Erkrankungen von 4.771.367 liegt die Zahl der Todesfälle mit 128.367 um den Faktor 25 höher. Weiterhin zeigt die Studie, dass Impfungen praktisch keinen Schutz vor der Delta-Variante bieten. So liegt der Anteil der zweifach Geimpften in Großbritannien bei 47,8 %. Der Anteil der an der Delta-Variante Verstorbenen, die zweifach geimpft waren, liegt mit einem Anteil von 42,7 % nur geringfügig darunter.Kommentar: Die Medien schweigen zu diesen Ergebnissen oder informieren mit irreführenden Schlagzeilen wie: „Zweitimpfung schützt gut gegen Delta-Variante“ (Bild.de).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 47.465 Euro/kg, Vortag 47.944). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.