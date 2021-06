---------------------------------------------------------------------------

Finanzierung der Deutsche EuroShop: prolongiert, solide und grün

Hamburg, 30. Juni 2021 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop AG hat zuletzt im Juni 2021 neue Kreditvereinbarungen geschlossen für drei Darlehen, die 2021 fällig waren. Die Anschlussfinanzierungen für die Darlehen über insgesamt 154 Mio. EUR haben Zinssätze zwischen 1,18 % und 1,64 % sowie eine Laufzeit von zehn Jahren.



"Die andauernde Pandemie beeinflusst auch den Finanzierungsmarkt. Aber auf Basis der Qualität unseres Centerportfolios, unserer soliden Bilanzstruktur und unserer guten Liquiditätsausstattung stehen uns unsere Finanzierungspartner auch in dieser herausfordernden und außergewöhnlichen Situation weiter langfristig mit Krediten zur Verfügung", äußert sich Olaf Borkers, Finanzvorstand der Deutsche EuroShop, zufrieden. "Wir freuen uns auch darüber, dass inzwischen mehrere unserer Darlehen von den finanzierenden Banken zum Green-Bond-fähigen Teil ihrer Aktiva gerechnet werden. Dabei hilft, dass alle unsere Center von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit Gold- oder sogar Platin-Zertifikaten ausgezeichnet worden sind. Das DGNB-Zertifizierungssystem gilt weltweit als eines der fortschrittlichsten und ist international als ,Global Benchmark for Sustainability' anerkannt."



Die Deutsche EuroShop wird darüber hinaus von der Deutschen Bundesbank schon seit Jahren als "notenbankfähig" eingestuft. Unternehmen, die auf Basis der Bonitätsanalyse der Bundesbank dieses Testat erhalten, können von Zentralbanken des Eurosystems so behandelt werden wie Unternehmen, die von anerkannten Ratingagenturen mit "Investmentgrade" eingestuft worden sind. Das heißt, Kreditforderungen gegenüber der Deutsche EuroShop kommen als Sicherheiten für geldpolitische Geschäfte der Zentralbanken des Eurosystems in Betracht.



Olaf Borkers: '2021 steht nur noch die Prolongation eines Darlehens über 30 Mio. EUR an, 2022 sind drei weitere Darlehen in Höhe von 226,0 Mio. EUR, 2023 ein Darlehen über 209,1 Mio. EUR, 2024 keine und 2025 ein Darlehen in Höhe von 58,7 Mio. EUR zu prolongieren. Angesichts der Portfolioqualität sowie der deutlich verbesserten Pandemielage bin ich zuversichtlich, dass wir auch für diese Finanzierungen zu guten Abschlüssen kommen werden."

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG



Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.



