Gaspreise in Deutschland knapp unter EU-Schnitt (FOTO)

München (ots) -



- Kosten für Kilowattstunde Gas in Deutschland 2020 bei 6,2 Cent, EU-Schnitt bei

7,0 Cent

- Gaspreis steigt - aufgrund der CO2-Abgabe keine Entlastung zu erwarten

- Forschungsinstitut IPRI: 2020 insgesamt 232 Mio. Euro Sparpotenzial durch

Anbieterwechsel



Verbraucher*innen in Deutschland zahlten 2020 für Gas

(https://www.check24.de/gas/) weniger als im Durchschnitt der Europäischen

Union. Inklusive aller Abgaben und Steuern lag der Gaspreis

(https://www.check24.de/gas/gaspreise/) im zweiten Halbjahr 2020 mit

durchschnittlich 6,2 Cent pro Kilowattsunde im EU-Mittelfeld. In der

Europäischen Union zahlten Gaskund*innen im Schnitt 7,0 Cent je Kilowattstunde.

Deutlich günstiger ist Gas im Osten Europas. In Lettland kostete die

Kilowattsunde Gas z. B. nur 2,8 Cent, in Litauen 3,0 Cent und in Ungarn 3,1

Cent. Am teuersten war Gas in Schweden und den Niederlanden. Hier wurden jeweils

mehr als zehn Cent pro Kilowattstunde fällig.1)







Deutschland neben Luxemburg, Litauen oder Belgien sogar zu den günstigsten

Ländern. Demnach war Gas in Spanien, Portugal und Italien am teuersten. Das

belegen die aktuellsten Daten von Eurostat.1)



Gaspreis steigt - aufgrund der CO2-Abgabe keine Entlastung zu erwarten



Im ersten Halbjahr 2021 ist der Gaspreis in Deutschland gestiegen. Im Juni zahlt

ein Musterhaushalt (Jahresverbrauch: 20.000 kWh) im Schnitt 1.289 Euro. Im

Januar waren es noch 1.247 Euro. Das ist ein Plus von 3,4 Prozent.2) 440

Grundversorger haben ihre Preise seit Januar 2021 angehoben. Die

Preissteigerungen in Höhe von durchschnittlich 6,5 Prozent betreffen rund 2,3

Mio. Haushalte. Ein Grund dafür ist die Einführung des CO2-Preises für fossile

Energieträger.



"Verbraucher*innen in Deutschland zahlen derzeit nicht zuletzt wegen der

CO2-Abgabe Rekordpreise für Gas", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie

bei CHECK24. "Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Gasverbrauch zahlt dieses Jahr

durch die CO2-Abgabe 119 Euro mehr. Mittel- und langfristig wird Gas also schon

aufgrund der negativen Klimabilanz noch teurer."



Auch bei steigender CO2-Abgabe

(https://www.check24.de/strom-gas/ratgeber/co2-abgabe/) bleibt Deutschland im

Vergleich der EU-Staaten weiter im Mittelfeld. Länder wie Schweden oder

Frankreich haben schon seit Jahren eine CO2-Steuer.



Anbieterwechsel spart aktuell im Schnitt 27 Prozent



Deutlich senken lassen sich die Kosten für Gas (https://www.check24.de/gas/)

durch einen Wechsel zu einem günstigen alternativen Anbieter. Besonders für

Verbraucher*innen, die noch in der teuren Grundversorgung sind. Dort hat der

Gaspreis mit 1.515 Euro im Juni einen Höchstwert erreicht. Damit ist Gas bei den Seite 2 ► Seite 1 von 2



