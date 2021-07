Anleger, die sich defensiv in einem der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen Europas engagieren möchten, können mit Discountern eine Position aufbauen.

Beim Börsendebut des Online-Modehändlers About You am 16.6.21 wurden gut 21 Prozent des Grundkapitals platziert. Auf Basis des IPO-Preises von 23 Euro (Bandbreite 21 bis 26 Euro, ISIN DE000A3CNK42) wird das mehrheitlich zur Otto Group gehörende Unternehmen mit 3,9 Mrd. Euro bewertet. About You, das zu den großen Profiteuren der Corona-Krise gehört, fließen durch den Börsengang knapp 660 Mio. Euro zu, die in Expansion und Technik investiert werden sollen. Aktuell ist die DZ Bank alleiniger Anbieter von Discount-Zertifikaten auf die Aktie, die aufgrund der hohen Volatilität sehr attraktive Seitwärtsrenditen liefern können.

Kurzfristige neutrale Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September)