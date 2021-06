Steuererklärung 2021 - Welche Kosten lassen sich steuerlich absetzen? (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Steuererklärung ist alljährlich mit einer Menge

Arbeit verbunden. Was viele nicht wissen: eine ausführliche Steuererklärung kann

sich in Zeiten von Corona so richtig lohnen. Gerade wenn hohe Kosten im

Home-Office anfallen, können diese zusätzlichen Ausgaben die Steuerlast stark

senken. Der digitale Versicherungsmanager CLARK gibt Tipps, wie man

Home-Office-Ausgaben, Versicherungen und Co. korrekt und kosteneffizient bei der

Steuererklärung angibt.



In den Zeiten von Home-Office profitieren







vergangenen Jahr ins Home-Office wechseln und auch in diesem Jahr setzt sich der

Trend, von zu Hause aus zu arbeiten, weiterhin durch. Allerdings wissen die

wenigsten, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für ein

Arbeitszimmer als Werbungskosten oder Betriebsausgaben in der Steuererklärung

angegeben werden können. Absetzbar sind unter anderem Teile der Miet-, Wasser-

und Energiekosten. Dafür muss mindestens an drei von fünf Tagen in der Woche zu

Hause gearbeitet werden.



Auch diejenigen, die kein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer besitzen, können

bestimmte Job-Kosten beim Finanzamt geltend machen. So zählen unter anderem

Arbeitsmittel wie ein neuer Laptop, Schreibtische oder Bürostühle zu den

sogenannten Werbungskosten und können ebenfalls von der Steuer abgesetzt werden.



Sparen beim Autofahren und der Altersvorsorge



Neben den laufenden Kosten im Home-Office können auch bestimmte Versicherungen

in der Steuererklärung angegeben werden. So kann die Steuerlast durch die

Kfz-Versicherungen gemindert werden. Zum Beispiel haben Angestellte die

Möglichkeit, die Kfz-Haftpflichtversicherung

(https://www.clark.de/kfz-versicherung/kfz-haftpflichtversicherung/) steuerlich

geltend zu machen. Selbstständige können zusätzlich sogar die Kaskoversicherung

(https://www.clark.de/kfz-versicherung/teilkasko-vollkasko/) abzusetzen. "Welche

Kosten im Einzelfall geltend gemacht werden können, hängt von der Berufsgruppe,

der Fahrzeugnutzung und vom Einkommen des Fahrzeughalters ab. Wie hoch der

eingesparte Betrag durch das Absetzen der Autoversicherung in der

Steuererklärung für den Einzelnen ausfällt, richtet sich letztendlich nach dem

individuellen Steuersatz", so COO und Co-Gründer von CLARK, Dr. Marco Adelt.

Einen kompakten Überblick darüber, wieviel bei welcher Autoversicherung gespart

werden kann, geben Ratgeberartikel

(https://www.clark.de/kfz-versicherung/steuern/) im Netz.



Ein weiterer Kostenpunkt, an dem kräftig gespart werden kann, sind

Versicherungen für die Altersvorsorge. Inwiefern dies möglich ist, hängt jedoch

ganz vom jeweiligen Versicherungstyp ab. So unterscheidet sich beispielsweise

die steuerliche Behandlung einer Rürup

(https://www.clark.de/ruerup-rente/steuer/) - oder Riester

(https://www.clark.de/riester-rente/steuer/) -Versicherung von einer privaten



92 Prozent der Höchstbeiträge der Rürup-Versicherung absetzungsfähig sind,

können die Beiträge für die private Rentenversicherung nicht von der Steuer

abgesetzt werden - es sei denn, der Vertrag wurde vor 2005 abgeschlossen. "Eine

individuelle Beratung ist daher essentiell, da so jeder einzelne die Möglichkeit

bekommt, mit Hilfe einer ausführlichen Steuererklärung effektiv zu sparen", so

Adelt abschließend.



Pressekontakt:



CLARK Presse

Moritz Widell

mailto:presse@clark.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4955737

OTS: CLARK





Aufgrund der anhaltenden Pandemie musste ein Großteil der Deutschen imvergangenen Jahr ins Home-Office wechseln und auch in diesem Jahr setzt sich derTrend, von zu Hause aus zu arbeiten, weiterhin durch. Allerdings wissen diewenigsten, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für einArbeitszimmer als Werbungskosten oder Betriebsausgaben in der Steuererklärungangegeben werden können. Absetzbar sind unter anderem Teile der Miet-, Wasser-und Energiekosten. Dafür muss mindestens an drei von fünf Tagen in der Woche zuHause gearbeitet werden.Auch diejenigen, die kein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer besitzen, könnenbestimmte Job-Kosten beim Finanzamt geltend machen. So zählen unter anderemArbeitsmittel wie ein neuer Laptop, Schreibtische oder Bürostühle zu densogenannten Werbungskosten und können ebenfalls von der Steuer abgesetzt werden.Sparen beim Autofahren und der AltersvorsorgeNeben den laufenden Kosten im Home-Office können auch bestimmte Versicherungenin der Steuererklärung angegeben werden. So kann die Steuerlast durch dieKfz-Versicherungen gemindert werden. Zum Beispiel haben Angestellte dieMöglichkeit, die Kfz-Haftpflichtversicherung(https://www.clark.de/kfz-versicherung/kfz-haftpflichtversicherung/) steuerlichgeltend zu machen. Selbstständige können zusätzlich sogar die Kaskoversicherung(https://www.clark.de/kfz-versicherung/teilkasko-vollkasko/) abzusetzen. "WelcheKosten im Einzelfall geltend gemacht werden können, hängt von der Berufsgruppe,der Fahrzeugnutzung und vom Einkommen des Fahrzeughalters ab. Wie hoch dereingesparte Betrag durch das Absetzen der Autoversicherung in derSteuererklärung für den Einzelnen ausfällt, richtet sich letztendlich nach demindividuellen Steuersatz", so COO und Co-Gründer von CLARK, Dr. Marco Adelt.Einen kompakten Überblick darüber, wieviel bei welcher Autoversicherung gespartwerden kann, geben Ratgeberartikel(https://www.clark.de/kfz-versicherung/steuern/) im Netz.Ein weiterer Kostenpunkt, an dem kräftig gespart werden kann, sindVersicherungen für die Altersvorsorge. Inwiefern dies möglich ist, hängt jedochganz vom jeweiligen Versicherungstyp ab. So unterscheidet sich beispielsweisedie steuerliche Behandlung einer Rürup(https://www.clark.de/ruerup-rente/steuer/) - oder Riester(https://www.clark.de/riester-rente/steuer/) -Versicherung von einer privaten Rentenversicherung (https://www.clark.de/private-rentenversicherung/) . Während92 Prozent der Höchstbeiträge der Rürup-Versicherung absetzungsfähig sind,können die Beiträge für die private Rentenversicherung nicht von der Steuerabgesetzt werden - es sei denn, der Vertrag wurde vor 2005 abgeschlossen. "Eineindividuelle Beratung ist daher essentiell, da so jeder einzelne die Möglichkeitbekommt, mit Hilfe einer ausführlichen Steuererklärung effektiv zu sparen", soAdelt abschließend.Pressekontakt:CLARK PresseMoritz Widellmailto:presse@clark.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4955737OTS: CLARK