Rentschler Biopharma baut Produktion hochkomplexer Antikörper am Biotech-Standort Deutschland aus



* Herstellungskapazitäten für Biopharmazeutika sind wichtige Messgröße für den Biotechnologie-Standort Deutschland, so der aktuelle Biotech-Report von vfa bio und Boston Consulting Group



* Rentschler Biopharma baut 2000-Liter Bioreaktorkapazität aus, um steigende Nachfrage nach komplexen Antikörpern - biopharmazeutischen Medikamenten mit weiterhin sehr hohem Potenzial - sicherzustellen

* Flexible Entwicklungslösungen und hiesige Produktion komplexer Medikamente für schwerkranke Patienten als wichtiger Faktor in der Versorgung



Laupheim, 30. Juni 2021 - Antikörpertherapien sind aus der Palette der verfügbaren Therapieoptionen, mit denen schwere und chronische Krankheiten behandelt werden, nicht mehr wegzudenken. "Umso wichtiger ist es, dass wir in Deutschland sowohl eine hohe Kompetenz bei der Arzneimittelentwicklung als auch bei der Bioprozessentwicklung und Produktion von Antikörpern zu therapeutischen Zwecken haben," so Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma SE, anlässlich der Vorstellung des jährlichen Branchenreports " Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2021" von Boston Consulting Group (BCG) und vfa bio gestern in Berlin.



Während Deutschland bei der Anzahl der biopharmazeutisch produzierten Wirkstoffe, die in der EU zugelassen sind, einen beachtlichen zweiten Platz* hinter den USA einnimmt, fällt das Land im globalen Vergleich bei den Produktionskapazitäten zurück. Lag Deutschland 2018 dort noch auf Platz drei, reicht es 2021 lediglich für Platz fünf. Rentschler Biopharma setzt mit 2000-Liter Bioreaktoren auf den Ausbau seiner Produktionskapazitäten.

"Für die meisten, aktuell in der Entwicklung befindlichen Biopharmazeutika bietet dieser Maßstab maximale Flexibilität sowohl in der klinischen Entwicklung als auch im kommerziellen Bereich und ist für unser Geschäftsfeld bei Rentschler Biopharma somit die optimale Plattform", erläuterte Dr. Frank Mathias. "Wir fokussieren uns darauf, unsere Kunden bei der Entwicklung hochkomplexer Moleküle zu unterstützen und sie sicher und in höchster Qualität herzustellen. Damit tragen wir maßgeblich zur Versorgung schwerstkranker Patienten bei."