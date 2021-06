Kurzfristige Situation im DAX sehr spannend

Bis Mitte Juli ist aus saisonaler Sicht noch mit steigenden Kursen an den Aktienmärkten zu rechnen, war hier jüngst in der Börse-Intern zu lesen. Und gestern hat sich der DAX aus einer kurzfristigen Konsolidierung ...

Bis Mitte Juli ist aus saisonaler Sicht noch mit steigenden Kursen an den Aktienmärkten zu rechnen, war hier jüngst in der Börse-Intern zu lesen. Und gestern hat sich der DAX aus einer kurzfristigen Konsolidierung lösen und weiter aufwärtsbewegen können. Dabei wurde das Hoch vom 23. Juni bei 15.675,90 Punkten überwunden (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart), so dass nun neben höheren Tiefs auch wieder ein höheres Hoch vorliegt. Es scheint also, als hätte der DAX seine Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen.