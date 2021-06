PAIR Finance gewinnt Leiterin Recht des Branchenverbands BDIU (FOTO)

Berlin (ots) - Daniela Gaub stärkt künftig die Bereiche Inkassorecht und

Die Volljuristin war zuvor Leiterin der Rechtsabteilung beim Bundesverband

Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU)



PAIR Finance, Deutschlands führendes Fintech für KI-basiertes Inkasso und

Forderungsmanagement, stärkt seine Rechtsabteilung: Daniela Gaub (37) übernimmt

vom 1. Juli 2021 an die neu geschaffene Position des Senior Legal Counsels. Die

Volljuristin war zuvor Leiterin der Rechtsabteilung beim Bundesverband Deutscher

Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU). Bei PAIR Finance verantwortet sie künftig die

Bereiche Inkassorecht und Datenschutzrecht. Daniela Gaub berichtet an Mathias

Kadler, General Counsel bei PAIR Finance.





"Inkasso von allen Seiten rechtlich zu untersuchen und zu bewerten, gerade, wennes um die Etablierung neuer Prozesse geht, ist nicht nur meine Profession, esist auch meine Leidenschaft," sagt Daniela Gaub. "PAIR Finance ist die treibendeKraft in der Inkassolandschaft und steht für Innovation und Kundenorientierung.Als Juristin freue ich mich darauf, künftig an dieser Zukunft mitzuarbeiten unddie Agilität und Digitalisierung in unserer Branche aktiv fortzuentwickeln.""Mit Daniela Gaub konnten wir eine Rechtsexpertin mit exzellentemErfahrungsschatz im nationalen und internationalen Inkasso gewinnen. Ihrejuristische Expertise, die Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftund Politik sowie ihr hervorragendes Netzwerk machen sie zur Idealbesetzung fürdie neue Stelle in unserer wachsenden Rechtsabteilung. Ich freue mich sehr, dassDaniela unsere Bereiche Inkassorecht und Datenschutz bei PAIR Finance weitervorantreiben wird," sagt Stephan Stricker, CEO und Gründer von PAIR Finance.Daniela Gaub war als Volljuristin von 2012 an beim BDIU tätig und leitete seit2017 die Rechtsabteilung des Verbandes. Sie verfügt nicht nur über tiefes Wissenin den Rechtsgebieten des Forderungsmanagements, sondern ist vertraut mit einembreiten Spektrum an geschäftlichen und juristischen Fragen, auch rund umDigitalisierungsthemen. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an derUniversität Potsdam erwarb Daniela Gaub ihr 2. Juristisches Staatsexamen amKammergericht Berlin. Seit 2013 leitet sie zudem als Dozentin bei der DeutschenInkassoakademie (DIA) Fortbildungen, vor allem mit zivil-, berufs- unddatenschutzrechtlichem Fokus.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:https://www.pairfinance.com/mediakit-pair-fi...-rechtsabteilung/(https://www.pairfinance.com/mediakit-pair-finance-staerkt-rechtsabteilung/)Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.pairfinance.com