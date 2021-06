WIESBADEN (ots) - Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten in diesem Sommer eine

deutlich geringere Kirschenernte als im Jahr 2020. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach einer ersten Schätzung zum Stichtag 10. Juni 2021

mitteilt, gehen die Betriebe von einer Gesamterntemenge für Süß- und

Sauerkirschen von 45 800 Tonnen aus. Dies entspricht einem Rückgang in Höhe von

8,4 % gegenüber dem Vorjahr oder 4,4 % zum Zehnjahresdurchschnitt der Jahre 2011

bis 2020. Spätfröste sowie Hagel- und Starkregenereignisse im Frühjahr 2021

führten vielerorts zu Einbußen.



Die Süßkirschenernte wird 2021 mit knapp 34 700 Tonnen voraussichtlich um 5,8 %

niedriger ausfallen als im Vorjahr. Gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen

zehn Jahre liegt die erwartete Erntemenge jedoch um 6,0 % höher, was

insbesondere auf die vergleichsweise geringen Erntemengen der Jahre 2017, 2013

und 2012 zurückzuführen ist. Der Schwerpunkt der Anbauflächen befindet sich in

Baden-Württemberg, wo Süßkirschen auf fast 2 800 Hektar angebaut werden. Dies

macht rund 45,8 % der bundesweiten Fläche von 6 000 Hektar aus. Die Erntemenge

in Baden-Württemberg in Höhe von 14 300 Tonnen stellt rund 41,2 % vom

Bundesergebnis dar.







dem Vorjahreswert von 13 200 Tonnen (-15,8 %). Der Rückgang gegenüber dem

Zehnjahresdurchschnitt von 15 200 Tonnen beträgt sogar 26,8 %. Dies ist unter

anderem auf deutlich sinkende Anbauflächen zurückzuführen. Im aktuellen

Berichtsjahr werden bundesweit auf 1 800 Hektar Sauerkirschen angebaut. Der

Vergleichswert für 2011 war mit 2 900 Hektar noch fast 60 % größer. Das

Bundesland mit der größten Anbaufläche in Höhe von 560 Hektar ist hier

Rheinland-Pfalz, gefolgt von Sachsen (360 Hektar) und Baden-Württemberg (280

Hektar).



Methodische Hinweise:



Die Flächenangaben der aktuellen Kirschenernteschätzung im Marktobstbau basieren

auf der letzten Baumobstanbauerhebung im Jahr 2017.



